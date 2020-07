Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

João Pedro Sousa e as recentes mudanças técnicas: «É triste ver colegas a sair» Técnico do Famalicão comentou as saídas de Bruno Lage, Custódio e Júlio Velásquez





• Foto: José Reis / Movephoto