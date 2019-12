João Pedro Sousa e o fim do 'efeito surpresa' do Famalicão: «Temos de encontrar soluções»

Depois de três jogos sem vencer para o campeonato, o Famalicão prepara-se para receber, este sábado, o Tondela. Na antevisão da partida, João Pedro Sousa, técnico dos minhotos, assume a importância da sua equipa regressar ao caminho das vitórias e deixou elogios ao adversário.Os famalicenses têm sido uma das surpresas da temporada, ocupando, atualmente, o terceiro lugar, isto depois de terem subido esta época. Apesar disso, João Pedro Sousa assume que o ‘efeito surpresa’ está a chegar ao fim. "As equipas começam a conhecer o Famalicão, a nossa forma de jogar e de pensar. É perfeitamente natural conhecermos novos problemas, há equipas muito competentes na Liga, e cabe-nos a nós encontrar soluções para os problemas que nos estão a colocar. Apesar disso, o balanço é extremamente positivo", salientou.Não abrindo o jogo relativamente a quem jogará no lado direito da defesa (Ricielli, Cafú Phete ou Diogo Gonçalves), o técnico destacou a importância do encontro: "Este é um jogo importante para nós, queremos regressar às vitórias. Sabemos que vamos encontrar um adversário competente, com uma ideia de jogo positiva, com processos muito interessantes. O Tondela tem jogadores de qualidade, dois médios, o Pepelu e o João Pedro, que conseguem produzir muito do jogo ofensivo da equipa. Estamos à espera de um Tondela forte e muito competitivo, como é sempre. Vai ser um jogo difícil, mas temos o objetivo único de vencer".João Pedro Sousa concluiu afirmando que Gustavo Assunção vai regressar ao onze e apontado as falhas da equipa nos últimos jogos. "No jogo com o Moreirense, depois de termos uma vantagem de 3-0, faltou-nos a gestão do jogo e da reação do adversário. Tivemos dificuldades em baixar o ritmo do jogo sem baixar o nosso ritmo, baixámos o nosso ritmo também e isso é mau. Em Portimão tivemos dificuldades em finalizar e acabamos por perder. Esta é uma fase em que tivemos alguns resultados que não desejávamos, mas o saldo continua a ser muito positivo, continuamos fortes e a produzir o futebol que pretendemos", rematou.O embate entre Famalicão e Tondela está agendado para as 18 horas deste sábado.