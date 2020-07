João Pedro Sousa foi recentemente colocado na mira do Sp. Braga, mas, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela, desvalorizou esse assunto. O técnico do Famalicão garantiu não estar preocupado com o futuro e assumiu que o seu maior orgulho é estar ligado ao emblema famalicense, com o qual tem contrato até 2021.





"Para mim é um orgulho grande estar associado ao Famalicão, esse é o maior orgulho. Tudo o que se fala não retira um milímetro da minha atenção. O foco é o Famalicão, vai ser assim .Tenho contrato e estou orgulhoso pelo que os jogadores têm feito e pelo quanto o clube tem crescido", apontou o técnico.