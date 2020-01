João Pedro Sousa e o momento defensivo: «Trabalhámos, mas ainda não está resolvido»

Depois de alguns jogos de maior fragilidade defensiva, o Famalicão estabilizou e encontrou o antídoto para não sofrer golos, tal como comprova a última mostra, no caso frente ao V. Setúbal, num jogo que os minhotos venceram por 3-0.





Neste âmbito, a pausa de Natal teve alguma importância, segundo João Pedro Sousa, pese embora o técnico garanta que não deu para corrigir tudo o que havia para corrigir."Não podemos fugir à questão, foi importante para corrigir algumas situações que não estavam bem afinadas e também como disse anteriormente para recuperar algumas lesões de jogadores. Tivemos algumas mudanças no sector defensivo, quer por castigo, quer por lesões. Apesar de que os problemas que sentimos não tenham que ver exclusivamente com a linha defensiva... Foi uma situação que trabalhámos, mas que não está resolvida, temos essa noção. Temos de continuar a trabalhar", referiu o técnico, na antevisão ao jogo com o Boavista.Sobre a visita ao Bessa, João Pedro Sousa está ciente de que encontrará uma equipa diferente agora com Daniel Ramos ao comando, mas garante que essas mudanças estão identificadas."Há diferenças. Agora a nossa base comparativa é curta. Temos um jogo para identificar algumas alterações e elas existem. São treinadores diferentes. Com a maior das naturalidades. Mas de facto há diferenças. Observámos, analisámos, foi apenas um jogo, mas estamos preocupados é com a nossa tarefa. O nosso foco vai para o nosso jogo e é assim que trabalhámos durante esta semana para preparar o jogo", apontou, virando baterias apenas e só para a vitória."Esse é oprincippal objetivo. Vencer e ficarmos perto do grande objetivo. Agora sabemos que vamos encontrar uma tarefa complicada, uma equipa competitiva, uma equipa forte fisicamente, com jogadores rápidos. Um estádio tradicionalmente difícil. Portanto, juntando tudo isto, as dificuldades serão enormes. Mas sentimos que estamos preparados, que crescemos em algumas situações que nos obrigam a pensar que a vitória é que nos vai calhar no próximo jogo", concluiu.