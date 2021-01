João Pedro Sousa: «É obrigatório sairmos desta posição e vamos sair»

À entrada para a 16.ª jornada, o Famalicão continua sem conseguir afastar-se dos últimos lugares da tabela, mantendo-se numa situação de desconforto e longe dos lugares europeus. No entanto, João Pedro Sousa não tem dúvidas de que a equipa irá melhorar e, na antevisão ao Nacional, fez questão de garantir que os minhotos vão fugir à aflição mais cedo ou mais tarde.





"Sublinho isto que vou dizer. É obrigatório sairmos da posição em que estamos e vamos sair da posição em que estamos", começou por assegurar, reconhecendo de seguida que um dos caminhos para a melhoria passa por consolidar o processo defensivo, que tem sido um dos calcanhares de Aquiles da equipa."É uma das questões que nos inquieta no nosso processo defensivo sermos também a equipa que mais amarelo tem neste campeonato. Não é uma crítica à arbitragem, até é uma crítica à forma como defendemos. As coisas provavelmente estarão relacionadas. Temos que melhorar o nosso processo ofensivo para evoluirmos no processo defensivo. As duas coisas estão sempre relacionadas. Se calhar por termos problemas defensivos é que não marcamos mais. Está tudo interligado. Temos de identificar onde estão os erros para evoluirmos como equipa", apontou.Uma vitória frente ao Nacional poderá significar um ponto de viragem para o Famalicão. Porém, João Pedro Sousa anteviu grandes dificuldades para o jogo na Madeira, quer pela qualidade dos madeirenses, quer pelo relvado, que poderá condicionar a forma de jogar dos minhotos."Independentemente da ideia de cada equipa ou de cada treinador, penso que o relvado poderá condicionar, mas tem que haver um limite para mudarmos a nossa forma de jogar e atacar o jogo. Ou seja, não faz sentido alterarmos tudo. Claro que há pormenores que temos de alterar, temos de ser inteligentes nisso. Como exemplo, posso dar o jogo dos Açores, também com um campo difícil. Não abdicámos da ideia, mas tentámos chegar a determinados pontos do terreno de outra forma. Temos de o fazer e sabemos que o Nacional também o faz, quando o terreno assim o obriga. Espero um bom jogo, parece-me que as condições climatéricas são favoráveis e vamos jogar contra uma equipa que gosta de jogar bem, tem um jogo competente e espera-nos uma tarefa difícil", concluiu.