Ibrahim Cissé e Ivo Pinto foram os primeiros reforços de inverno do Famalicão e João Pedro Sousa não deixou de comentar as chegadas das mais recentes contratações da equipa, deixando uma garantia.





"Vão acrescentar, vamos ficar mais fortes. São dois jogadores importantes, com potencial. O Ivo tem um nível de jogo muito elevado, tem muita experiência. O Cissé tem muito potencial. Mas quer um quer outro precisam de tempo para perceber o que queremos. Contamos com eles porque com eles vamos ficar mais fortes", apontou, dando a entender que ambos os jogadores não entrarão ainda nas contas para a visita ao Bessa.Questionado sobre alguns rumores que ligaram Anderson ao Flamengo, o técnico desvalorizou, assegurando que o avançado é jogador do Famalicão e que está apontado a marcar ao Boavista."Desconheço por completo. Anderson é jogador do Famalicão, vai jogar com o Boavista e, se deus quiser, vai marcar", garantiu.