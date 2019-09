João Pedro Sousa: «Em Alvalade ouvi logo a palavra 'Belenenses', o que me deixou contente»

O Famalicão segue no topo do campeonato e continua a impressionar tudo e todos com um arranque histórico. No passado fim-de-semana, venceu pela primeira vez o Sporting e logo em Alvalade, onde já não marcava sequer qualquer golo há 27 anos.Contudo, mesmo tendo festejado o triunfo no balneário e na viagem de regresso, o plantel minhoto virou de imediato o foco para o jogo com o Belenenses SAD. A garantia foi dada por João Pedro Sousa, técnico famalicense, que se revelou satisfeito com a entrega e o foco permanente dos seus jogadores."Depois da vitória em Alvalade, falei com os jogadores. Na viagem estava toda a gente contente, naturalmente, mas dentro do balneário, ainda no estádio, e na viagem ouvi uma palavra que me deixou contente: Belenenses. Isso deixa-me contente", reafirmou.O Famalicão está, portanto, concentrado na receção ao Belenenses SAD e, nesse jogo, João Pedro Sousa está à espera de uma equipa ofensiva, com vontade de dominar, mas voltou a deixar a certeza de que, do seu lado, nada mudará. "Conheço bem o Pedro, sei que gosta de futebol de ataque e seguramente manterá essa postura. Estamos à espera de um belenenses a tentar controlar o jogo, a dominar e a tentar atacar. Não vai mudar de filosofia. O facto de a nossa postura, não só no jogo com o Sporting, não ter mudado, é aprova que estamos apensar da melhor forma. Nós mais do que jogar para ganhar, estamos preparados para tentar ganhar. Com a nossa estratégia com a nossa forma de jogar", finalizou.