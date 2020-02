João Pedro Sousa: «Encaramos o jogo com o Benfica como uma final»

Depois do pesado desaire frente ao V. Guimarães, o Famalicão aponta agora baterias à partida com o Benfica, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Na antevisão do encontro, João Pedro Sousa, técnico dos famalicenses, assegura que a pesada derrota do passado fim de semana não terá influência no jogo desta terça-feira e deu ênfase ao sonho da equipa em chegar ao Jamor.





O técnico começou por explicar como se encontra o plantel em termos anímicos. "Não estávamos preparados para uma derrota com esta dimensão [jogo com o V. Guimarães], mas estamos confiantes. Sabemos que esta competição é diferente, encaramos este jogo como uma final. O que está para trás não conta, estamos focados nesta partida e em vencer o jogo. Estamos com um estado de espírito forte, o nosso dia a dia é assim. Ficamos tristes depois do último encontro, mas estamos motivos para a Taça", salientou.Assumindo que Anderson faz falta para o jogo desta terça-feira, mas que há outras soluções no plantel, João Pedro Sousa assegurou que a sua equipa tem de mudar pouca coisa em relação ao jogo da primeira mão: "Ficámos com a sensação de que podíamos ter trazido um resultado mais positivo da Luz. No entanto, temos as nossas armas e sentimos que temos possibilidades de eliminar o Benfica. Em relação ao primeiro jogo, depois da qualidade que apresentámos, não temos de mudar quase nada. A gestão do jogo quando estamos na frente do marcador tem de ser diferente, não só nesta partida, mas também noutras que já tivemos".O técnico continuou explicando aquilo que espera do Benfica. "Sei, por experiência própria, que derrotas em jogos como o que o Benfica teve com o FC Porto causam danos, tanto a nível mental como físico. Mesmo assim, espero um Benfica muito forte, que não vai alterar a sua forma de jogar", afirmou, explicando ainda o que significaria para si chegar à final da Taça de Portugal: "Felizmente, já venci uma final da Taça, é um dia especial para as equipas, para o futebol português e para os adeptos. É mais do que o jogo e é isso que falta à nossa liga. Sabendo isso, era mais uma prenda que queríamos dar aos nossos adeptos".A partida entre Famalicão e Benfica, que se disputa em casa dos minhotos, está agendada para as 20h45 desta terça-feira.