João Pedro Sousa espera problemas com o Sp. Braga: «Não será muito diferente do FC Porto»

O Famalicão ainda não conheceu o sabor da derrota desde a retoma do campeonato e quer manter-se assim esta sexta-feira, na receção ao Sp. Braga. Ainda assim, João Pedro Sousa não esconde que espera um jogo de grau elevado de dificuldade, à semelhança do que aconteceu frente ao FC Porto.





"Um jogo que será muito difícil para nós, com um grau de dificuldade semelhante ao último que fizemos aqui em Famalicão, com o primeiro classificado. Esperamos uma equipa extremamente forte, com dinâmicas muito fortes, muito desequilibradoras, com uma capacidade individual muito forte. Será um jogo de grande exigência. No entanto, preparámos bem o jogo e estamos preparados para tentar vencer", apontou o técnico.Pela frente, o emblema famalicense terá um Sp. Braga que ainda não venceu desde o reinício do campeonato, mas esse dado não leva João Pedro Sousa a desvalorizar o poderia da formação arsenalista. Bem pelo contrário."O que sei é que o Sp. Braga é das equipas mais fortes do campeonato, um dos plantéis com maior qualidade e potencial. Luta por objetivos grandes, que passam pelos primeiros lugares. Os objetivos são altos. É um clube ao nível dos maiores clubes portugueses, tem a ambição de aproximar-se dos primeiros lugares, pelo que sabemos que tem essa capacidade e qualidade. Por isso é que ao analisarmos o adversário, percebemos as dificuldades que vamos encontrar. As mesmas dificuldades do primeiro classificado, porque a diferença de qualidade não é tão grande assim", sublinhou.Para este jogo, João Pedro Sousa já sabe que não poderá contar com Pedro Gonçalves e Fábio Martins, dois dos elementos mais preponderantes na manobra ofensiva da equipa. Uma contrariedade que o técnico não esconde que terá algum peso, mas que não intranquiliza, até porque, garante, há soluções de qualidade para colmatar estas baixas."Não escondo, são dois jogadores muito importantes, mas quem vai entrar poderão ser uns dos responsáveis pela qualidade e pelo rendimento que eles têm tido. São jogadores que têm sido opção para estes dois excelentes jogadores. O rendimento tem que ver com eles, que os obrigam a trabalhar no topo. Confio neles. Temos um leque com muita qualidade. Excelentes profissionais a trabalhar de grande nível. Estou a falar do Guga, do João Neto, do Walterson, do Ofori. Estou tranquilo. O Gustavo é outra das possibilidades. Está recuperado, estará disponível. Vamos manter as dinâmicas, temos as nuances do sistema, podemos variar, mas não vai fugir muito do que temos apresentado nos últimos jogos", concluiu.