João Pedro Sousa: «Estamos no meio das equipas poderosas e vamos lutar»

Seis jogos depois o Famalicão voltou aos triunfos na Liga NOS ao bater o Sporting por 3-1 no fecho da 23.ª jornada e o técnico da equipa minhota sublinhou a importância dos três pontos conquistados, destacando a entrada forte no encontro.





"Era importante ganharmos. Já nos incomodava e isso refletia-se no nosso jogo. Tentámos ser realistas, perante um adversário forte. Traçámos um plano de jogo com os jogadores disponíveis e correu tudo bem. Acabámos a primeira parte em dificuldades, mas na segunda parte corrigimos. Conseguimos fazer o terceiro golo e acabámos por controlar o jogo. Hoje tivemos a felicidade que nos tem faltado. Dois remates, dois golos. Deixámos o Sporting chegar às nossas linhas de pressão e depois de recuperarmos a bola demos velocidade ao jogo", explicou João Pedro Sousa na flash interview.Os famalicenses ficam agora a três pontos do 4º lugar ocupado, precisamente, pelo Sporting. O técnico assumiu que o grupo vai querer lutar por uma vaga na Liga Europa mas vincou que, se essa meta não for alcançada, o mais importante está conseguido."Nós sonhamos em manter o nosso jogo. Esse é o nosso foco. Gostamos de jogar bem e só assim podemos continuar a vencer. Os jogadores são muito ambiciosos. Podemos não conseguir, mas vamos lutar. Estavam a fugir-nos aquelas vitórias para um objetivo mais ambicioso. Estamos no meio das equipas poderosas e vamos lutar, mas se não conseguirmos, não se pode apontar nada a estes jogadores", explicou João Pedro Sousa.