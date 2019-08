João Pedro Sousa: «Estamos preparados para as dificuldades»

O Famalicão disputa este sábado, frente ao Sp. Covilhã, o primeiro jogo oficial da temporada, a contar para a Allianz Cup. Na antevisão do encontro, João Pedro Sousa, técnico dos minhotos, mostrou-se satisfeito com a prestação da equipa na pré-época e assegurou que os seus jogadores estão preparados para os jogos a 'doer'.O novo treinador do Famalicão começou por deixar elogios ao adversário, afirmando ainda que já tem uma estratégia de jogo montada. "Conhecemos o adversário em profundidade, tivemos vários jogos para analisar. Vai ser um adversário difícil, é um adversário competente e com bons jogadores. Estamos preparados para as dificuldades e para o primeiro jogo oficial. Temos um plano de jogo definido, um 11 já escolhido, que é aquele 11 que nos dá mais garantias para este jogo", referiu.Destacando a boa pré-época feita pelos seus jogadores, o ex-adjunto de Marco Silva acrescentou ainda que o plantel ainda não está fechado: "O plantel fica fechado quando o mercado fechar. Há a possibilidade de entrar alguém e, eventualmente, sair alguém também. É público que procuramos um médio com características especiais [médio-defensivo] e estamos no mercado à procura".João Pedro Sousa concluiu deixando a nota de que este jogo será especial por ser o seu primeiro enquanto treinador principal e que a filosofia dos famalicenses passará sempre por tentar controlar o jogo.O embate entre o Famalicão e o Sp. Covilhã está marcado para as 18 horas deste sábado, no Estádio Municipal de Famalicão.