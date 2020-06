João Pedro Sousa: «Estivemos longe de ser a equipa que já fomos tantas vezes»

No rescaldo da partida entre Famalicão e Portimonense, que terminou com um triunfo (0-2) dos algarvios, João Pedro Sousa lamentou os "erros sucessivos" dos seus, afirmando que o Famalicão esteve "longe" de ser a equipa que já tantas vezes foi.

"O Portimonense forçou o nosso erro. E o estranho é que, por vezes, é mesmo isso que nós queremos. Que o adversário suba as linhas para que nós consigamos encontrar espaços nas costas. É difícil de explicar o porquê do nosso desconforto nesse momento", começou por dizer o técnico dos minhotos, em declarações no final do encontro.

Erros sucessivos da equipa

"Fizemos erros sucessivos, quer nos passes, quer nas receções, quer nos posicionamentos. Foi difícil. A primeira parte foi extremamente difícil para nós. Aos 30 minutos o que queríamos era que acabasse a primeira parte para retificar ao intervalo, para atacar a segunda parte de outra forma."

Famalicão irreconhecível

"Estivemos longe de ser a equipa que já fomos tantas vezes. Mas, no fundo, penso que o resultado foi merecido. O Portimonense foi o Portimonense e o Famalicão não foi o Famalicão. Se tivéssemos dado a volta ao resultado não seria justo. O Portimonense foi mais equipa do que nós."

Nervosismo foi fatal

"A equipa estava um bocado nervosa, mas mesmo isso não justifica tantos erros. Neste jogo não conseguimos encontrar soluções", concluiu.