João Pedro Sousa: «Estivemos muito tempo em primeiro e não nos viram em bicos de pés»

O Famalicão é, desde a retoma do campeonato, a equipa que melhores resultados apresenta, tendo vencido os dois encontros que disputou, um dos quais frente ao FC Porto.





No entanto, o bom momento de forma e a entrada em lugares de acesso à Europa não levam a equipa a embandeirar em arco. A garantia é dada por João Pedro Sousa, que relembra que o Famalicão já esteve em primeiro lugar durante as primeiras jornadas da prova e que, mesmo assim, não se deixou levar por esse feito."Penso que não há dúvidas de que o grupo de trabalho não vive sobre os resultados. Estivemos muito tempo em primeiro lugar e nunca ninguém viu o Famalicão em bicos de pés. Em sentido contrário, estivemos seis jogos sem ganhar e nunca ninguém viu o Famalicão em depressão. Estamos concentrados no nosso trabalho", apontou o técnico, em antevisão ao jogo com o Sp. Braga.