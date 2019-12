João Pedro Sousa: «Foi um bom espetáculo e parabéns ao Portimonense pela vitória»

O Famalicão somou, este sábado, a segunda derrota para o campeonato português ao perder por 1-2 na visita ao Portimonense, em jogo a contar para a 12.ª jornada da prova.No final do encontro, João Pedro Sousa, treinador dos famalicenses, lamentou o facto da sua equipa não ter conseguido "impor o jogo" frente ao Portimonense e ainda o golo tardio, que já não deu possibilidade de ir atrás dos pontos."Na primeira parte, não fomos agressivos, com bola ou sem bola, fomos lentos a circular e não conseguimos impor o nosso jogo, nem aproveitar as 'nuances' táticas com o espaço que o adversário ia libertando na linha defensiva, quando pressionavam os nossos médios. O Portimonense conseguiu bloquear-nos e a nossa reação à perda não foi rápida nem agressiva, permitindo vários ataques rápidos ao Portimonense. Até ao intervalo, o resultado era justo. O Portimonense fez uma boa primeira parte e nós não conseguimos dominar o jogo. Após o intervalo, retificámos, melhorámos, fomos mais rápidos e mais agressivos, controlando e depois dominando o jogo. Criámos situações para marcar, mas não fomos competentes. Quando marcámos, o jogo já estava na parte final e não fomos a tempo de igualar. Foi um bom espetáculo e parabéns ao Portimonense pela vitória", afirmou o técnico, em declarações à Sport TV."Não. Já estivemos três meses em primeiro lugar. Isso aqui nunca vai acontecer. Esse tipo de relaxamento, ou de pensarmos que já fizemos o que chegue, esta equipa seguramente nunca o irá fazer. Nunca irá acontecer", vincou.