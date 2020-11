João Pedro Sousa: «Foi uma vitória importante»

Após três empates e uma derrota, o Famalicão voltou este sábado aos triunfos na Liga NOS e obteve a primeira vitória no seu estádio ao bater o Marítimo (2-1) em duelo da 7.ª jornada. Após o encontro, o técnico da formação minhota destacou a importância dos três pontos conquistados e enalteceu a boa resposta da sua equipa ao golo dos madeirenses.





"Foi uma vitória importante. Entrámos muito confiantes, percebendo a importância desta partida e de surgirmos a jogar bem. Tivemos 11 minutos muito bons, com oportunidades de golo, desorganizando o adversário, mas, ironicamente, sofremos um golo que o Marítimo não procurou, numa bola parada, e ficámos um pouco nervosos", começou por referir João Pedro Sousa, em conferência de imprensa."Demorámos 15 minutos a recuperar e organizarmo-nos novamente, até conseguir a reviravolta, também em dois lances de bola parada, embora tivéssemos outras chances. Ao intervalo, o resultado era muito merecido, e na segunda parte conseguimos manter o domínio do jogo, com a exceção dos últimos 15 minutos, em que estrategicamente reforçámos o corredor central da defesa, e felizmente mantivemos a vantagem", acrescentou o técnico do Famalicão."É um atleta que acrescenta qualidade ao plantel e felizmente temos um grupo com muito valor. O Diogo é um profissional fantástico e vai-nos ajudar a termos muitas alegrias."