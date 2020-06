João Pedro Sousa: «Foi uma vitória justa pelo que corremos e lutámos»

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, estava naturalmente satisfeito com a equipa após a vitória por 2-1 frente ao FC Porto.





"Fomos uma equipa corajosa. Foi um jogo extremamente difícil para nós. Estávamos à espera de um FC Porto fortíssimo e foi isso que aconteceu. Pressionámos, não quisemos alterar a nossa forma de jogar, a forma como tentamos atacar e tentámos fazê-lo. Com o tempo fomos conseguindo chegar as zonas que queríamos para tentar marcar. Conseguimos fazê-lo, forçámos o erro do FC Porto. Depois, calmamente, conseguimos pausar o jogo e controlar o Porto, apesar de eles terem tido algumas oportunidades para marcar. Felizmente tivemos um grande guarda-redes e uma linha defensiva concentrada. Sofremos o 1-1 mas não abalámos, pelo contrário, mantivemos a nossa postura. Depois, numa jogada bonita, fizemos o 2-1 e conseguimos aguentar o resultado até ao fim. Foi uma vitória justa pelo que corremos e pelo que lutámos. Lutámos até a exaustão", afirmou, à Sport TV.João Pedro Sousa sacode a pressão quando questionado sobre o objectivo do Famalicão em conseguir um lugar de acesso às competições europeias. O técnico quer é ganhar os nove jogos que faltam."Expectativa é fazer os nove jogos com esta qualidade e vamos lutar pela vitória em todos eles. Se conseguirmos ganhar, vamos manter o lugar europeu", concluiu.