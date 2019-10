João Pedro Sousa: «Fomos dominados. O FC Porto foi muito forte do início ao fim»

O Famalicão perdeu (0-3) na visita ao FC Porto, em jogo a contar para a 8.ª jornada da Liga NOS. No final do encontro, João Pedro Sousa, treinador do emblema minhoto admitiu que os azuis e brancos dominaram a partida "do início ao fim"."Foi um jogo extremamente complicado para nós, nunca conseguimos controlar, fomos totalmente dominados. [O FC Porto] Alterou a sua forma de defender, pressionou bastante e nunca conseguimos encontrar soluções para sair. Estiveram muito fortes desde o início até ao fim", admitiu o técnico."Não resultou, tentamos de formas variadas mas estava tudo fechado. [O FC Porto] Conseguiu anular-nos e nunca conseguimos sair como queremos nem como gostamos. Não conseguimos controlar o jogo, quem o fez foi sempre o FC Porto""Sim, disso nunca vamos abdicar. Vamos analisar o jogo, tal como fizemos com todos os outros que estão para trás e vamos corrigir os erros quer individuais quer os coletivos""Claro que sim, mas como sabe, uma equipa ambiciosa é sempre complicado competir e perder. Mas tenho a convicção de que vamos dar uma boa reposta. A nossa massa adepta, que acabou de subir de divisão e consegue chegar ao dragão assim é algo gratificante. Uma palavra para eles que estão sempre connosco", finalizou.