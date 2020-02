João Pedro Sousa: «Fomos penalizados sem merecer»

O Famalicão esteve a vencer o Benfica no Estádio da Luz mas acabou derrotado por 3-2 na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

No final do encontro o treinador dos minhotos assumiu que as duas equipas proporcionaram um bom espetáculo de futebol e lamentou que o golo do triunfo encarnado tenha surgido ao cair do pano e na sequência de uma bola parada.





"Jogo à inglesa? Foi um bom jogo de duas equipas portuguesas e isso é que temos de realçar. Uma primeira parte algo tática, com duas euqipas com boas estruturas. Começámos a controlar e por vezes até dominar, ficámos confortáveis e começámos a entrar em zonas que queríamos para tentar finalizar. Depois num momento de boa organizaçao, daquilo que trabalhamos e somos, conseguimos marcar e empatar. A partir daí continuámos a ser perigosos, fizemos o segundo golo a aproveitar um desequilíbrio do Benfica, pois o Toni Martínez estava homem para homem e finalizámos. Depois a pressão do Benfica, habitual neste estádio e com uma equipa fortíssima, mas mesmo assim conseguimos controlar. Só que através de dois lances infelizes, sobretudo o canto, sofremos... Fomos penalizados sem merecer mas o importante é perceber que viemos aqui para ganhar e que vamos jogar para passar à final", referiu João Pedro Sousa à SportTV na flash interview."O primeiro golo passou por descobrir o Pedro Gonçalves entre linhas, conseguimos uma rotura e depois finalizar. Quer pelo Diogo [Gonçalves] quer pelo Fábio [Martins] conseguimos ganhar bolas entre linhas, os alas a pedir profundidade e a bola a entrar em zonas de cruzamento"."Temos uma vontade muito grande de disputar e ganhar o jogo e irmos à final. Temos de recuperar, treinar e recuperar. Temos um jogo extremamente complicado para a Liga no sabado [receção ao V. Guimarães] que vamos disputar e tentar ganhar. Depois na próxima semana vamos pensar e ter forças para passar este adversário e jogar a final".