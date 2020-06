João Pedro Sousa: «Fomos tranquilos, maduros e soubemos gerir o jogo»

Consciente de que não foi o melhor dos jogos do Famalicão esta época, João Pedro Sousa destacou a forma adulta como a sua equipa se apresentou perante o Sp. Braga (0-0), sobretudo nos momentos de maior dificuldade.





"Foi um jogo taticamente rico, pode não ter sido vibrante, mas foi competitivo. A 1ª parte foi repartida, o Sp. Braga foi mais forte na 2ª, criou-nos problemas. Mas fomos tranquilos, maduros e soubemos gerir o jogo. O Sp. Braga tentou ganhar, mas nós também, com as nossas armas. Creio que o empate se ajusta. Foi uma jornada positiva para nós", considerou o técnico, satisfeito com o rendimento de quem saltou do banco:"Ficámos mais fortes depois de mexer, fisicamente crescemos e fomos mais coesos. Respirámos e mantivemos o nível competitivo até ao fim."