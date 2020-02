João Pedro Sousa: «Houve um descontrolo tático e emocional»

João Pedro Sousa não consegue encontrar justificação para a goleada sofrida em casa, frente ao Vit. Guimarães (0-7). O treinador confessou que "é difícil de explicar. Sofremos um golo logo aos quatro minutos e depois outros. Houve um descontrolo tático e emocional. Estávamos com dificuldades e os golos foram acontecendo. Esperávamos o final do jogo e ele nunca mais acabava", garantiu.





O Famalicão fez muitas poupanças a pensar na partida da 2ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, com o Benfica, na próxima 3ª feira. As alterações não foram, para João Pedro Sousa, responsáveis pelo pesado resultado. "Hoje estou mais orgulhoso do que no último jogo. Os jogadores que entraram foram gigantes. Estamos muito tristes, a equipa não gosta de perder. Nunca nos passou pela cabeça que isto fosse acontecer, fosse contra que adversário fosse. Parabéns ao Vitória."A atenção dos adeptos do Famalicão está mesmo na partida com o Benfica e o treinador mostrou-se otimista. "Tenho a consciência absoluta de que vamos fazer um jogo que vai ficar nas páginas mais bonitas do futebol e do clube.""hoje estou mais orgulhoso do que no último jogo. Os jogadores que entraram hoje foram gigantes."