João Pedro Sousa: «Jogo com o FC Porto foi fácil de preparar, mas será difícil de disputar»

Na antevisão do jogo com o FC Porto, João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, assegurou que a sua equipa está preparada para o regresso e voltou a revelar um discurso comedido quando questionado sobre uma possível candidatura europeia.





"Preparámos este jogo da mesma forma como preparámos todos os anteriores. Apesar do adversário também importar, o nosso foco está em nós. O nosso adversário é uma equipa muito boa e fácil analisarmos e percebermos onde é que o FC Porto é muito forte. Foi um jogo fácil de preparar, mas vai ser difícil de disputar", começou por afirmar o técnico.Assegurando que os azuis e brancos têm várias soluções para suprir as ausências de Alex Telles e Marcano, João Pedro Sousa assumiu que não está à espera de muitas alterações no conjunto comandado por Sérgio Conceição: "As alterações a nível tático e estratégico nas equipas não serão muito grandes. Os processos estavam consolidados e, na paragem, trabalhou-se isso. A nível físico é um desafio muito grande para as equipas, mas penso que estamos prontos para disputar o desafio. Sabemos que não estamos da mesma forma como acabamos, mas rapidamente vamos chegar a esse nível".O líder da equipa famalicense concluiu afirmando que disputar um jogo à porta fechada é "contranatura" e perspetivando o que falta jogar para a sua equipa. "Temos dois objetivos desde o início da Liga. Um, que estamos quase a consegui-lo, é a permanência e o segundo é estarmos preparados para disputar todos os jogos com a nossa identidade e filosofia. É isso que prometemos nos dez jogos que faltam. Se isso nos garantir uma qualificação europeia, ótimo. No entanto, não é isso que nos move", frisou.O embate entre Famalicão e FC Porto está agendado para as 21h15 desta quarta-feira.