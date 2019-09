João Pedro Sousa: «Leicester à portuguesa? Contextos diferentes, temos de ser realistas»

A vitória em Alvalade, no passado fim-de-semana, deixou o Famalicão novamente na liderança isolada do campeonato e desviou ainda mais as atenções do futebol português para o fenómeno minhoto. Os elogios ao projeto chegam de toda a parte, mas isso não significa que o clube ande nas nuvens e deslumbrado com o sucesso, segundo João Pedro Sousa.Para o técnico, o momento é bom, sim, mas há que "manter os pés assentes na terra", razão pela qual rejeita comparações a outras sensações como, por exemplo, o Leicester."Um Leicester à portuguesa? Isso é muito difícil. Muito difícil. São realidades distintass, contextos opostos, não vamos fazer comparações. Temos de ser realistas", começou por dizer o técnico. "Os jogadores estão mentalizados da sua tarefa, sabem que a prova é longa, sabem que o objetivo está longe e por isso estamos todos com os pés assentes na terra", acrescentou.A fase positiva e o arranque histórico do Famalicão tem deixado Vila Nova de Famalicão em pulvorosa e João Pedro Sousa não esconde que essa envolvência chega ao balneário. Seja como for, o treinador prefere reiterar a mensagem de ponderação e calma vertida na resposta anterior, garantindo que o próprio plantel está consciente de que nada está feito."Sente-se porque os adeptos são adeptos apaixonados e gostam do cube. Sente-se e estamos satisfeitos. Agora, não mexe com as ideias, com a forma de trabalhar e com os objetivos que temos. Estamos contentes pelos adeptos, pelo clube, pelo momento", assegurou.