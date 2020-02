João Pedro Sousa: «Lentos na construção»

O empate alcançado pelo Famalicão no último suspiro do jogo serviu de calmante para uma equipa que já não ganha há sete jogos. Um aspeto abordado por João Pedro Sousa e justificado pela qualidade do adversário. "Apesar de ser o último, é uma equipa competente. Desde que este treinador está no Aves é a equipa que menos golos concede em bola corrida e isso demonstra a qualidade no processo defensivo", referiu o treinador, lembrando os alertas lançados sobre o jogo de ontem. "Sabíamos as dificuldades que íamos encontrar, mas esperávamos vencer. Tentámos resolver rápido o jogo, mas fomos lentos na construção", lamentou, admitindo que as condições do terreno não favoreceram. Sobre a expulsão de Fábio Martins, o técnico sublinhou que o Famalicão "já tem quatro jogos completos a jogar com dez", destacou.