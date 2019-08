João Pedro Sousa: «Liderança? Não nos tira o sono»

João Pedro Sousa acredita que a vitória que o Famalicão conseguiu em casa do Aves () é justa, mesmo tendo em conta que os famalicenses estiveram muito tempo em inferioridade numérica. O treinador abordou ainda a liderança no campeonato e comentou a chegada de Vaná."Foi um jogo muito exigente e difícil para nós, mas conseguimos contrariar tudo com a ajuda da nossa massa adepta, que foi fenomenal e empurrou-nos para este resultado.Tivemos muitas contrariedades e num lance que não podemos permitir pagámos caro com o golo. A equipa sentiu, conseguiu recompor-se até ao intervalo e aí ajustámos os posicionamentos, mesmo sem abdicar de querer ganhar o jogo.Mesmo com 10 jogadores fomos a equipa que conseguiu controlar o jogo. O adversário criou problemas, mas em situações de contra-ataque e em erros da nossa equipa, que temos de corrigir. Penso que fomos a melhor equipa, o resultado é justíssimo e é um orgulho ser treinador desta equipa, uma equipa a sério.Liderança? Não nos tira o sono, não nos preocupa. Temos de fazer o trabalho como temos vindo a fazer até aqui e perceber que não somos uma equipa ainda com uma ideia madura. Estas quatro semanas foram muito exigentes e vamos preparar esta semana para refrescar um pouco.[O Vaná] É mais um jogador que vem ajudar a tornar o grupo mais forte. Estávamos à procura, surgiu a oportunidade e ele é um excelente guarda-redes. O campeonato é longo e temos de estar fortes para disputar mais uma competição", disse na conferência de imprensa após o jogo.