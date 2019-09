João Pedro Sousa: «Lutámos até ao fim»

No rescaldo do quarto triunfo consecutivo do Famalicão no campeonato, João Pedro Sousa mostrou-se satisfeito com a exibição da sua equipa, mas destacou as dificuldades provocadas pelo Belenenses SAD. "O Belenenses entrou muito pressionante, condicionou muito a nossa saída e tivemos dificuldades em ultrapassar a primeira linha de pressão. Corrigimos ao intervalo, insistimos e conseguimos chegar ao empate. Depois acalmámos e conseguimos dar a volta", referiu.

O técnico continuou elogiando a exibição de Anderson e abordando a liderança dos famalicenses: "Não é por estarmos em primeiro que acreditamos mais. Tivemos um espírito muito grande e lutámos até ao fim. Preferia que agora não houvesse a paragem, ainda para mais de um mês, mas vamos trabalhar para quando continuarmos como temos estado."