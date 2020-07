João Pedro Sousa: «Merecemos o golo e o resultado»

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, considera que a equipa fez por merecer o empate a um golo com o Benfica, esta quinta-feira.





"Não entrámos bem por causa da pressão do Benfica. Nós contávamos com isto e mudámos ligeiramente a nossa forma de sair a jogar na primeira fase de construção, precisamente para atrair o Gabriel, e tentar encontrar espaços nas costas dele. Mas, de facto, o Benfica foi muito forte nessa pressão e criou-nos muita dificuldade. Não nos sentimos confortáveis no jogo e foi isso que aconteceu. No intervalo tentámos ajustar. Até alternámos a nossa construção de modo a tentar encontrar espaço onde queríamos para chegar às zonas de finalização e passar a controlar mais o jogo, tentar dominá-lo e chegar ao golo. Mas o Benfica manteve-se forte no início da segunda parte e estava a merecer o resultado. Só que depois, já na parte final, chegámos onde queríamos, muito por ataques rápidos, com pouca lucidez e preparação na finalização, que aconteceu depois no golo. Penso que fomos felizes, mas procurámos essa felicidade e a jogada é muito bonita. Penso que merecemos o golo e o resultado", afirmou, à Sport TV.João Pedrou Sousa promete ainda luta pelo quinto lugar até ao final do campeonato."Se depender de nós, vai ser uma luta a três pelo quinto lugar, seguramente", sublinhou.