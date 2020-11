João Pedro Sousa: «Mostrámos um coração enorme»

Após a derrota (1-0) no reduto do Sp. Braga, João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, reconheceu as dificuldades no primeiro tempo e acabou resignado com a diferença mínima também pela dificuldade de reagir à desvantagem em inferioridade numérica.





"Mostrámos eficácia no processo defensivo no arranque do jogo, mas a falta de agressividade condicionou a saída. Procurámos mudar a estratégia para tentar bloquear os corredores, mas o Sp. Braga ajustou bem e depois, com menos um homem, o panorama ficou mais complicado", referiu o técnico, destacando que "foi o primeiro jogo em que o Famalicão não marcou": "Não realizámos um grande jogo. Aceito essa crítica também porque abusámos um pouco da profundidade, mas mostrámos um coração enorme e nunca deixámos de acreditar que era possível marcar."