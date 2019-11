João Pedro Sousa: «Não conseguimos gerir os ritmos de jogo»

O Famalicão empatou (3-3) na receção ao Moreirense, em jogo a contar para a 11.ª jornada da Liga NOS, num confronto em que os famalicenses estiveram a ganhar por 3-0.





No final do encontro, João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, afirmou que a equipa não conseguiu "gerir os ritmos de jogo", referindo que o adversário acabou por ser "competente" na busca pelo resultado."Até aos 65 minutos fizemos um jogo bom, com muita qualidade coletiva, mas depois sofremos o primeiro golo e ficámos desorientados. Não conseguimos gerir os ritmos de jogo e o jogo pedia isso. Gerir e controlar como vínhamos fazendo. Não fomos capazes. O jogo entrou numa toada partida, de parada e resposta e nisso não dominamos. O adversário é competente, passou a criar-nos problemas", admitiu o técnico famalicense, em declarações à Sport TV.

"Em todos os jogos tiramos ilações. Hoje ficou mais uma, nunca um jogo está ganho. A partida são 90 minutos. Sabemos isso mas o momento foi marcante e não conseguimos dar a melhor resposta."



Sentimentos no balneário



"O balneário está triste, o objetivo era ganhar, só tínhamos vitórias em casa... Foi um empate, temos que analisar com calma. Somámos um ponto e estamos mais perto do objetivo. A mensagem que vou passar é com tranquilidade e calma analisar o que temos que melhorar. Fizemos muita coisa boa, passa por aí", concluiu.