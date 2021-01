João Pedro Sousa: «Não me passava pela cabeça estar em último lugar»

A época não está a correr conforme o esperado ao Famalicão, mas João Pedro Sousa garante que o grupo vai mudar o rumo dos acontecimentos e entrar num camino mais vitorioso, pese embora assuma que não esperava estar em último lugar.





"Mesmo no início da época passada tínhamos consciência de que ia ser difícil. Agora, estou cá eu para assumir que não contava com tantas dificuldades. Não me passava pela cabeça estar em último neste momento. A responsabilidade é minha e sou eu que tenho que arranjar soluções. Estou convencido que vamos ultrapassar esta fase", apontou o técnico, acrescentando que, desde a época passada, o clube mudou para melhor."Mudou muita coisa. O clube está diferente para melhor. Tudo evoluiu. No entanto, a classificação não é a mesma. O que garanto é uma enorme confiança de que vamos terminar o ano na posição que temos de ocupar", referiu.Frente ao Santa Clara, João Pedro Sousa não espera facilidades. Do outro lado, o técnico assegura que estará uma equipa competente e com capacidade para meter problemas."É um jogo difícil, tal como na época passada. Terreno difícil de jogar, campo difícil, pelas características e pela equipa. É competente, atravessa bom momento, está a conciliar a exibição com os resultados. Espera-nos um jogo difícil e temos de o abordar com competência para sairmos dos Açores com a vitória", frisou.