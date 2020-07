João Pedro Sousa: «Não vamos mudar, temos é de melhorar»

O Famalicão foi derrotado pelo Portimonense na última jornada, por 1-0, e o golo dos algarvios surgiu de um erro dos famalicenses na primeira fase de construção. Ora, esta situação não é inédita, visto que não foi a primeira vez que os minhotos foram penalizados por falhas na tentativa de sair curto.





Seja como for, João Pedro Sousa não vê nesse aspeto um problema. O técnico garante que a equipa vai manter a sua identidade, até porque foi esta identidade que trouxe o Famalicão à discussão de uma vaga europeia."Essa é a nossa forma de jogar, de treinar e é a forma como abordamos os jogos. Passa por uma filosofia de jogo e muito dessa filosofia passa por atrair os adversários para algumas zonas do campo para aproveitar espaços que libertam. É um momento em que nos sentimos confortáveis. Já passamos dissabores, já sofremos golos, mas também já criámos problemas e marcámos assim. Não vamos mudar. Temos é de melhorar. Temos de retificar pormenores. Vai passar por tentar desmontar a equipa adversária, por tentar desequilibrar para tentarmos marcar", apontou o técnico.O jogo contra os algarvios já faz parte do passado e João Pedro Sousa assegurou que a equipa está preparada para o desafio que se segue, tendo analisado os erros e percebido os aspetos em que pode melhorar."O trabalho foi no sentid odeerceber o porquê do jogo, do resultado e da exibição tão negativa. Fizemos isso. Uma das conclusões é que de facto foi o jogo menos consegiuido da época, fizemos um mau jogo. Trabalhámos nisso, percebemos onde é que o Tondela nos pode ferir, onde é que podemos magoar o Tondela. Neste curto espaço, recuperámos, treinámos a recuperar. E estamos seguros de que as retificações já estão feitas. Estmapos preparados para um novo desafio e esse desafio passa por tentar vencer", garantiu.