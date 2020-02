João Pedro Sousa: «Acho que fomos claramente superiores no conjunto dos dois jogos»

O Famalicão e o Benfica empataram (1-1), esta terça-feira, em jogo a contar para a 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, um resultado que permitiu às águias carimbar a presença na final da prova, ficando agora aguardar o encontro entre FC Porto e Ac. Viseu, que se realiza esta quarta-feira.





No final do encontro, João Pedro Sousa quis dedicar a partida aos jogadores que perderam diante do V. Guimarães, na última jornada do campeonato, por 0-7, salientou a superioridade da formação famalicense nos dois jogos da eliminatória, elogiando o nível apresentado pelas duas equipas na meia-final da Taça de Portugal."Antes de mais, gostaria de dedicar um bocadinho deste jogo aos jogadores, gostava de dedicar a vitória mas não é possível, que estiveram no último jogo para o campeonato [com o Vitória de Guimarães] que nos correu muito mal. Quanto ao jogo, foi muito competitivo. O Benfica acabou por marcar por um erro forçado, mas nós reagimos muito bem, tivemos boas oportunidades, só que não conseguimos concretizar. Na segunda parte, tentámos manter a pressão, conseguimos subir mais as linhas, conseguimos igualar a partida e acabámos completamente instalados no meio campo do Benfica. No conjunto dos dois jogos, quer neste ou no outro, e eu respeito muito o Benfica e o excelente trabalho do seu treinador, não partilho dessa opinião [de que o Benfica foi um justo vencedor], acho que fomos claramente superiores", apontou o técnico, em declarações à RTP."Acredito que não. Sempre dissemos que trabalhamos com o intuito de estarmos preparados para as vitórias, que também são difíceis de lidar, e trabalhamos também para estarmos preparados para as derrotas. Esta dói muito porque queríamos muito ganhar e estar na final, queríamos dar essa prenda aos nossos adeptos e a esta cidade. Gostaria de referir que foram dois excelentes jogos, foi uma meia-final fantástica", concluiu.