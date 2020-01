João Pedro Sousa: «Nunca estivemos em crise»

O Famalicão bateu o V. Setúbal por 3-0 e regressou aos triunfos no campeonato, o que permitiu à equipa orientada por João Pedro Sousa ultrapassar o Sporting e ascender ao terceiro lugar da Liga NOS.

No final do encontro o técnico dos minhotos vincou a importância dos três pontos e sublinhou a superioridade da sua equipa face ao adversário.





"Nunca estivemos em crise, mas sabíamos da importância deste jogo, depois de alguns maus resultados. Nunca perdemos o foco, sabíamos qual o nosso caminho, planeámos bem esta partida, fomos superiores e vencemos com justiça. Sentimo-nos sempre confortáveis no jogo, mas o momento chave foi o segundo golo, que nos deu tranquilidade e nos permitiu controlar o resto do desafio e chegar com naturalidade do 3-0", explicou, em conferência de imprensa.João Pedro Sousa assumiu que "é bom" estar de volta ao 3.º lugar da tabela, mas vincou que "o mais importante era regressar às vitórias". "Gostamos de ganhar e a resposta que queríamos dar ao trabalho que temos feito foi conseguida. Ainda temos coisas para ajustar e resolver, mas hoje fomos mais fortes do que em jogos anteriores, com uma competência que nos ajudou a vencer", concluiu.