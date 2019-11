João Pedro Sousa: «O André Gomes é um campeão e vai voltar ainda melhor»

A lesão de André Gomes chocou o Mundo de futebol de tal forma que, passado alguns dias, continua a ser tema de conversa. Desta feita foi João Pedro Sousa que aproveitou o lançamento ao jogo com o Moreirense para enviar um abraço ao médio, com quem conviveu no Everton, na última época."Já falei com o André Gomes e aproveito para lhe mandar um abraço. Trocamos umas mensagens. Felizmente está bem. Ele é um campeão, um jogador ímpar, uma pessoa fantástica. Tenho a certeza que vai recuperar rapidamente e vai ser melhor jogador do que era, se é que possível", referiu o técnico.André Gomes, recorde-se, sofreu uma fratura com desvio do tornozelo direito.