João Pedro Sousa: «O árbitro pode errar, com o VAR as coisas já serão diferentes»

Depois da eliminação na Taça de Portugal, o Famalicão regressa aos jogos do campeonato para enfrentar o Aves. Na antevisão da partida, João Pedro Sousa, treinador dos famalicenses, deixou elogios ao adversário e comentou os lances polémicos em termos de arbitragem dos jogos com o Benfica.





João Pedro Sousa começou por explicar a importância de a equipa conseguir uma vitória, isto depois de cinco jogos sem vencer. "Vamos ter uma tarefa complicada, frente a um adversário que vem de um mau resultado em casa e que está numa posição complicada. O Aves precisa urgentemente de ganhar, mas estamos muito focados em nós, no nosso processo e no que temos de fazer para ganhar o jogo. É uma partida extremamente importante para nós, principalmente depois da densidade competitiva que tivemos nas últimas semanas. Os resultados não foram aquilo que desejávamos e uma vitória é fundamental no próximo jogo. Apesar de ainda estarmos tristes, em termos mentais estamos fortes. O Aves está no último lugar da tabela, mas é uma equipa perigosa, tem jogadores rápidos e apresentou estratégias bem definidas nos jogos que observámos", começou por referir.Salientando que Nehuén Pérez chegou motivado da seleção sub-23 da Argentina, mas que ainda não será opção para este encontro, o técnico comentou a polémica em torno das arbitragens nas partidas frente ao Benfica: "O árbitro está no jogo e pode errar, mas com o VAR as coisas já serão diferentes. Não vou opinar relativamente ao lance [Taarabt com Gustavo Assunção], mas acho, sinceramente, que não foi devido à arbitragem que não passamos à final. O Benfica foi competente, nós fizemos o melhor que sabíamos e podíamos. Infelizmente não chegou, mas ficámos com a sensação nítida de que podíamos chegar à final. Estamos mais fortes e prometemos que vamos voltar na próxima época para tentar chegar mais longe na prova".João Pedro Sousa concluiu traçando as diferenças do Aves de Augusto Inácio e do Aves de Nuno Manta. "Uma das grandes diferenças é o sistema tático. O Nuno Manta consegue estruturar a equipa de uma determinada forma e alterar várias vezes durante o jogo. Para além disso, o Aves baseia muito o seu jogo numa boa organização defensiva e tenta explorar os erros do adversário, muito vezes provocados pelo próprio Aves", rematou.O embate entre o Famalicão e o Aves está marcado para as 20 horas deste domingo.