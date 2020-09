João Pedro Sousa: o dossiê Toni Martínez, os rumores sobre Walterson e ainda Jhonata Robert

O mercado de transferências ainda não fechou e há vários dossiês por resolver no plantel do Famalicão. Um deles é o de Toni Martínez, que continua aguardar luz verde para assinar pelo FC Porto. Sobre este assunto, João Pedro Sousa foi perentório e garantiu que continua a contar com o espanhol, enquanto não houver nenhum negócio concretizado com "qualquer clube".





"Tal como na semana passada, o Toni Martínez fez uma semana de trabalho, está disponível para o jogo e é jogador do Famalicão enquanto não houver negócio com qualquer clube. Está à disposição do treinador e é assim que olho para ele e para este caso que não é caso", apontou, assegurando que o mesmo aconteec com Walterson, extremo que, tal como Record já adiantou, está a ser negociado com o Moreirense."A possibilidade de ser convocado e utilizado é muito grande. É jogador do Famalicão e conto com ele", garantiu.Olhando depois para os casos de Jhonata Robert e de Dani Morer, dupla de reforços que ficou de fora do jogo com o Benfica por lesão, João Pedro Sousa adiantou que um deles já poderár a jogo, mas que outro ainda não, acrescentando ainda um outro nome que está fora de combate para o confronto com o Belenenses SAD."O Jhonata está disponível para ir a jogo, o Dani está atrasado em termos de recuperação, assim como o Joaquín Pereyra, que também não está disponível", revelou.