João Pedro Sousa, técnico do Famalicão, lembrou que os minhotos falharam o objetivo de vencer, mas considerou o resultado (2-2) frente ao Boavista justo.





"O nosso objetivo era ganhar. Na primeira parte, conseguimos controlar, sem dominar. Conseguimos chegar a zonas de finalização com algum perigo. Mas não conseguimos marcar.Na segunda parte, houve uma reação normal do Boavista, a tentar reagir ao nosso controlo. Mas a grande oportunidade é nossa, na situação da grande penalidade. Não conseguimos marcar e foi uma pancada forte. E sofremos o golo. Nessa altura, a equipa fica ansiosa e sofremos o outro golo.O que fica é ambição que a equipa tem. Queremos jogar e procurar ganhar o jogo e quase acabava por acontecer.Foi um bom jogo, competitivo, com duas boas equipas. E o resultado é justo."