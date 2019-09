João Pedro Sousa: «O resultado é justo»

No rescaldo da quarta vitória do Famalicão em cinco jogos no campeonato, João Pedro Sousa assume que o facto de a sua equipa ter marcado cedo foi importante. "O jogo foi o que esperávamos, muito complicado e competitivo. A classificação não traduz a qualidade do P. Ferreira. Conseguimos marcar cedo e, a partir daí, controlámos bem o encontro. Fomos pacientes com e sem bola, na segunda parte fomos inteligentes e nas situações de ataque rápido fomos fortíssimos. O resultado acaba por ser justo, mesmo com os golos do P. Ferreira", reconhece o técnico famalicense.

Apesar de os minhotos continuaram líderes isolados, João Pedro Sousa opta por não entrar em euforias e realça o objetivo de consolidar o clube no escalão principal: "Estamos contentes por estarmos na frente, após cinco jornadas, mas não fugimos do nosso objetivo."