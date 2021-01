João Pedro Sousa: «Parte inicial desastrosa»

João Pedro Sousa deu a mão à palmatória e aceitou o desaire com o V. Guimarães não só pela incapacidade demonstrada durante o primeiro tempo, como criticou a postura inadequada dos seus jogadores.





"Mais do que o Vitória fez foi o que não conseguimos fazer", começou por referir o treinador, para logo de seguida justificar a sua desilusão: "A imaturidade exige atenção porque um bom resultado pode disfarçar alguma coisa e deixar-nos deslumbrados. E foi isso o que aconteceu. Enchemos o peito de ar em função do sucesso na última jornada e na alta competição isto não pode acontecer, mas a culpa também é minha porque não me apercebi dos sinais", comentou o técnico, que classificou a primeira parte de "desastrosa": "Pese embora a entrega depois do intervalo, o Vitória acabou por ganhar bem." *