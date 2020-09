João Pedro Sousa: «Perdemos mas estou contente com a minha equipa porque fizeram o que pedi»

Apesar da goleada sofrida ante o Benfica, João Pedro Sousa sublinhou o empenho dos jogadores do Famalicão em cumprirem com aquele que era o plano para o jogo.





"Jogo claramente muito difícil para nós. No entanto, pode parecer estranho, mas estou contente com a minha equipa. Tentámos fazer no jogo o que fazemos durante a semana, transferir do treino para o jogo. Infelizmente, à minha responsabilidade, tivemos um resultado pesado. Mas perante uma equipa muito forte, que esteve sempre por cima do jogo. Taticamente ainda conseguimos equilibrar nos primeiros minutos, mas a qualidade técnica dos jogadores do Benfica, principalmente a capacidade física, foi determinante e desequilibrou o jogo e nós não conseguimos responder ao resultado. Em termos anímicos baixámos um pouco e não conseguimos. Mas, como disse, estou contente com os jogadores porque fizeram o que trabalhámos. Merecidamente e com grande mérito fizemos um golo, que foi falado no balneário. Atacar zonas onde o Benfica tem dificuldades. Foi um prémio para os jogadores", afirmou, à Sport TV.O técnico dos famalicenses lamenta a ausência de jogadores importantes. Num plantel novo, João Pedro Sousa garante que a ideia de jogo do ano passado está lá."A ideia está cá. Precisamos de tempo, não porque a equipa é nova, mas no ano passado já o era. Não vamos ter problemas com isso. Agora, encontrámos dificuldades neste início de época que não estávamos à espera. Jogadores que infelizmente não podem treinar, estão inaptos, jogadores importantes, que chegaram há pouco tempo e tornavam o nosso plantel mais forte. Hoje, estreámos mais jogadores na Primeira Liga, jogadores que fizeram o campeonato revelação no ano passado", concluiu.