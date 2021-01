João Pedro Sousa: «Precisamos muito de ganhar novamente»

Sem vencer há cinco jogos, o Famalicão prepara agora a deslocação ao reduto do Tondela. Na antevisão da partida deste domingo, João Pedro Sousa começou por destacar a importância de a sua equipa regressar aos bons resultados.





"Depois de uma derrota em casa, que não estávamos nada à espera, claro que a semana de trabalho se torna mais ansiosa, ficamos com muita vontade de que o próximo jogo chegue rápido, demasiado rápido até. No entanto, não podemos fugir ao sentimento de querermos que o jogo chegue rápido para voltarmos rapidamente às vitórias. Analisámos bem o que continua a correr mal e tentámos melhorar o que correu bem. Queremos disputar o jogo, competir e vencer porque estamos a precisar muito de ganhar novamente", referiu.Deixando elogios a Dyego Sousa, cujo contrato terminou esta sexta-feira, João Pedro Sousa aproveitou ainda para a analisar a contratação de Manuel Ugarte, médio uruguaio que chegou a Famalicão há alguns dias: "O Manuel é um jovem de 19 anos com imenso potencial, mas vem de um contexto completamente diferente. Vem habituado a jogar num sistema com dois pivots defensivos e num campeonato como o uruguaio. Precisamos de dar tempo ao jogador, que conhecemos bem. É um jogador que, a curto prazo, vai trazer mais valias ao plantel e ao nosso jogo. Desde o ano passado sentimos que precisávamos de um jogador com características diferentes das do Gustavo para quando este estiver indisponível e agora surgiu a oportunidade de contratarmos o Ugarte".O técnico concluiu explicando como tem sido difícil gerir os problemas físicos que tem fustigados os jogadores que atuam na frente de ataque. "Nos últimos jogos, todos os nossos avançados estavam indisponíveis e tivemos de chamar o Rúben Del Campo dos sub-23. Agora temos todos os avançados da equipa principal lesionados com questões traumáticas e o Del Campo com problemas musculares. Na última semana o Anderson recomeçou a treinar e teve alguns minutos. Em relação aos outros jogadores, não sabemos se estarão disponíveis para o jogo de domingo. O Anderson vem de uma paragem muita longa, esteve quatro meses parados. Arriscámos no último jogo, antecipámos o regresso dele e agora vamos geri-lo com muito cuidado. Está fora de hipótese ele fazer os 90 minutos", rematou.A partida entre Tondela e Famalicão está agendada para as 13 horas deste domingo.