João Pedro Sousa: «Primeiro queremos a permanência e depois vamos subir a fasquia»

Com 23 pontos ao cabo de dez jornadas, o Famalicão segue no terceiro lugar do campeonato e continua a surpreender tudo e todos. O arranque auspicioso dos minhotos na época de regresso à 1.ª Liga tem colocado o emblema famalicense nas bocas do Mundo, mas esse dado não faz João Pedro Sousa tirar os pés da terra e ir mais além nos objetivos do que a meta inicialmente prevista: a permanência. Pelos menos para já."Vamos garantir a manutenção. Quando acontecer, vamos pôr outra fasquia. Somos um clube ambicioso e o campeonato não vai acabar para nós. A seu tempo, será colocado um objetivo novo. O nosso foco está no primeiro grande objetivo, depois estamos cá para dar a cara por outra meta", começou por dizer o técnico, sem querer, ainda assim, revelar qual será essa fasquia: «Isso teremos que ver na altura», referiu, entre risos.Isto porque, na ótica do treinador, o foco tem de estar no momento. E o momento, por agora, é o jogo com o Moreirense, para o qual João Pedro Sousa espera muitas dificuldades."Jogo difícil, vamos encontrar uma equipa muito competitiva, das boas do nosso campeonato, tem feito bons resultados, ainda não ganhou fora é certo, mas é bem organizada. Espero dos meus jogadores o que têm feito nos primeiros dez jogos do campeonato, tentar controlar o jogo e ir atrás do nosso objetivo, somar três pontos", apontou."O Moreirense é uma equipa extremamente comepetitiva em todos os momentos do jogo. Nos corredores tem jogadores muito criativos e com muita velocidade, é uma equipa muito competente nas bolas paradas, jogadores altos, temos que estar atentos", acrescentou.