João Pedro Sousa: «Projeto único e inovador em Portugal»

Após o empate na Madeira frente ao Marítimo por 3-3, o treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, enalteceu a época que o seu conjunto fez, mesmo que não tenha conseguido o apuramento para a Liga Europa: "Dar os parabéns aos jogadores do Famalicão pelo jogo, mas, essencialmente, pela época que fizeram. Dar os parabéns ao clube pela época que fez, pelo projeto que tem. Projeto único e inovador em Portugal, de homens de coragem para gente de coragem."





Em declarações à Sport TV, o técnico famalicense falou também da infelicidade do resultado: "Infelizmente, o jogo de hoje foi muito ingrato, principalmente para os jogadores, que não mereciam este resultado. Isto não mexe em nada do que foi a nossa época, do brilhantismo que puseram dentro do campo todos os dias. Eles mereciam fazer história em cima da história. Estou muito triste por eles, pelos nossos adeptos, pela nossa cidade. Não fomos suficientemente fortes para um lançamento lateral, um livre que bate na barreira e entra, outra bola parada no segundo golo. Infelizmente, o futebol é assim. Hoje, tenho a certeza de que tenho jogadores ainda melhores dentro do balneário."