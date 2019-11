João Pedro Sousa: «Qualquer cenário que não seja passar, para nós, vai ser um fracasso»

O momento de menor fulgor da Académica não inspira menos cuidados a João Pedro Sousa, técnico do Famalicão que assegura que está à espera de dificuldades frente aos estudantes, no jogo da 4.ª eliminatória da Taça. Seja como for, o timoneiro minhoto garante que a equipa famalicense tem a ambição de seguir em frente e que tudo fará para ganhar, procurando confirmar o favoritismo.





"Tudo faremos para ganhar. Assumimos que somos favoritos e que o nosso único objetivo é ultrapassar o nosso adversário. Com certeza, tudo o que não seja isto, para nós, será um fracasso. Agora, no futebol há várias situações que podem alterar o resultado final. Estamos preparados para tudo o que possa acontecer. Mas assumimos o nosso favoritismo e que o nosso único objetivo é passar a eliminatória", assegurou o técnico.Em virtude desse desejo de seguir em frente na prova, João Pedro Sousa afasta qualquer cenário de gestão. Em campo, sublinhou o técnico, entrará a melhor equipa para este desafio. "A equipa que vai jogar é aquela que nos dá mais garantias, a equipa mais forte. Nunca faremos gestão, não é altura. A competição é importante para nós, vamos com o melhor onze. A ideia é pôr o melhor onze, atendendo à estratégia", sublinhou.