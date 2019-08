João Pedro Sousa quer assinalar regresso à Liga com triunfo nos Açores

O treinador João Pedro Sousa afirmou esta quinta-feira que o Famalicão quer vencer no regresso do clube à Liga, 25 anos depois, na sexta-feira, frente ao Santa Clara, na primeira jornada.O técnico, de 48 anos, realçou que o emblema minhoto está novamente "onde deve e merece estar" e disse querer assinalar o momento com um triunfo, nos Açores, no sábado, algo nunca conseguido pelo Famalicão nas jornadas inaugurais do principal campeonato nacional - tem seis participações."Recebemos o Santa Clara num dos jogos da pré-temporada [triunfo famalicense, por 2-1]. Logo aí verificámos uma equipa competente e competitiva. Vamos encontrar as melhores soluções para ultrapassar as dificuldades. (...) O nosso objetivo passa por ganhar o jogo", disse, na conferência de antevisão à partida agendada para as 15h30 de Ponta Delgada.A turma açoriana, acrescentou João Pedro Sousa, é "muito bem orientada" pelo treinador João Henriques, contando com "jogadores experientes" como o médio Bruno Lamas, que "podem resolver um jogo" em remates de meia distância ou com a qualidade no "último passe", e com "jogadores na frente muito rápidos".O Famalicão começou oficialmente a época com um desaire caseiro diante do Sporting da Covilhã (2-0), no sábado, para a segunda fase da Taça da Liga, mas o treinador frisou que o plantel já "detetou" os erros cometidos, estando apto para os corrigir frente a um adversário que se apurou para a fase de grupos da Taça da Liga - venceu o Belenenses SAD, fora, por 1-0.O 'timoneiro' dos minhotos realçou ainda que o grupo a seu cargo, com apenas cinco elementos que se sagraram vice-campeões da 2.ª Liga, está preparado "para enfrentar uma I Liga longa e difícil", já que tem evoluído segundo um "processo natural" desde o começo da pré-época."Estamos melhores do que há seis semanas", reiterou.Contratado neste verão aos ingleses do Everton, onde era adjunto do também português Marco Silva, o técnico admitiu encarar com "normalidade" o seu primeiro desafio no escalão maior do futebol português, tendo ainda realçado que o "trabalho diário" da sua equipa técnica é "muito parecido" com o que fazia como adjunto de Marco Silva, desde 2012/13.João Pedro Sousa disse também que a aquisição de Uros Racic, hoje confirmada, por empréstimo dos espanhóis do Valência, vai acrescentar "qualidade e competência" ao meio-campo da sua equipa.Questionado sobre a saída de Feliz, extremo que, nesta semana, rumou ao Feirense, da 2.ª Liga, após ter realizado 28 jogos na época passada, o treinador revelou que o jogador "mostrou vontade de sair", com uma "atitude honesta e frontal" perante o clube famalicense.O Famalicão defronta o Santa Clara na jornada inaugural da Liga NOS, em jogo que se vai realizar no sábado, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, às 15:30 dos Açores.