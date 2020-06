João Pedro Sousa realça "qualidade coletiva e individual" do Portimonense

Ainda sem conhecer o sabor da derrota desde a retoma do campeonato, o Famalicão continua na luta pelos lugares que dão acesso às competições europeias, isto quando faltam jogar seis jornadas. Na antevisão do jogo com o Portimonense, João Pedro Sousa, técnico dos famalicenses, assumiu que a tabela classificativa não desvia o foco da equipa do trabalho e deixou muitos elogios ao adversário.





"O Portimonense vem de uma série muito positiva, tanto a nível de forma de jogar como a nível de resultados. Vamos encontrar uma equipa motivada, que sabe o momento que atravessa e que sabe que vai enfrentar uma equipa forte como o Famalicão. O Portimonense vem motivado, mas vai encontrar um Famalicão híper-motivado e que vai tentar ganhar o jogo", começou por dizer o técnico, que encarou ainda com alguma naturalidade o facto de o Famalicão ter perdido alguns pontos com equipas do fundo tabela ao longo da época: "O campeonato é competitivo, o Portimonense, por exemplo, está numa posição complicada, mas tem muita qualidade colectiva e individual. É normal termos dificuldades contra equipas do fundo da tabela, ainda há dias se viu o atual líder do campeonato a não conseguir vencer o último classificado".Referindo que Gustavo Assunção já está preparado para jogar 90 minuntos e que a experiência de Ivo Pinto é uma mais valia para a equipa, João Pedro Sousa desvalorizou o facto de o Famalicão ocupar o quinto lugar quando faltam jogar seis jornadas. "O nosso objetivo no início da época era disputar e tentar ganhar todos os jogos. Sabíamos que era muito difícil, mas agora podemos ir para a 13ª vitória. No entanto, olhamos para a tabela, vemos onde estamos e sabemos a responsabilidade que temos, mas isso não nos tira o foco do nosso trabalho. O objetivo hoje passa por fazermos 48 pontos", vincou.O técnico concluiu analisando aquilo que tem sido a época de Pedro Gonçalves: "Felizmente, eu podia estar aqui a falar de vários jogadores e não só do Pedro Gonçalves. Temos muitos "Pedro Gonçalves" este ano, para o ano vamos ter outros, esta é a nossa forma de trabalhar. Encontramos, detetamos jogadores com valor e trabalhamos. O Pedro é um jogador que vai jogar em equias muito altas".O embate entre Famalicão e Portimonense está agendado para as 17h desta terça-feira.