João Pedro Sousa: «Receber uma equipa como o FC Porto era o que não queríamos»

O Famalicão não atravessa uma fase positiva da época e João Pedro Sousa assume que receber o FC Porto, campeão em título, nesta altura era tudo o que a equipa não queria. No entanto, o técnico garante que o grupo estará pronto para lutar pela vitória.





"A altura que atravessamos não é fácil. Assumimos e o primeiro passo para melhorar é assumir. Queremos jogar melhor, pontuar mais, ganhar mais. Não tem acontecido. No entanto, acreditamos que os últimos sinais são positivos e vamos abordar este jogo com esperança de crescer, no sentido de sermos mais competitivos e ganhar. Sobre o adversário, é complicadíssimo. Nesta fase, olhar para o calendário e perceber que vamos receber uma equipa como o FC Porto era o que não queríamos. É o que vai acontecer e estamos convencidos de que vamos lutar pela vitória, que é a nossa forma de estar."São coisas diferentes. O FC Porto é diferente, nós somos totalmente diferentes. Uma coisa não vai mudar: a toada do jogo. Vamos jogar com uma equipa forte, que nos vai obrigar a jogar em espaços do campo em que não nos sentimos confortáveis, vai obrigar-nos a correr muito, a competir muito, porque é uma equipa agressiva no bom sentido. É uma equipa que obriga as equipas adversárias a trabalharem muito e a desequilibrarem-se. Temos de tentar estar equilibrados, se não estivermos e não marcarmos vamos perder."Pesa, sim. Não nos sentimos bem, queremos ganhar e somar pontos. Falta de confiança, não. Temos noção de que o trabalho vai ajudar a melhorar em muitas coisas. Os sinais são positivos, a semana foi positiva, portanto acredito que mais cedo ou mais tarde vamos regressar aos bons jogos e aos bons resultados."O mercado está aberto, estamos sempre atentos a qualquer negócio. Chegaram estes jogadores, dois bons jogadores, não sabemos se fecharemos mais negócios, mas não me preocupa. Estou satisfeito com os jogadores que tenho e é com estes que abordaremos o resto do campeonato.