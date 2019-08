João Pedro Sousa: «Relevante é crescer»

João Carlos Sousa desvalorizou a liderança do campeonato a par do Sporting, frisando que o mais importante são os sinais positivos que a sua equipa tem demonstrado. "Estamos satisfeitos, claro. Queremos crescer e consolidar o Famalicão. Temos feito melhorias e crescido de jogo para jogo. Queremos continuar assim. Os sete pontos são importantes, mas o mais relevante é crescer como equipa", referiu o técnico, que gostou da reação após uma entrada difícil: "O jogo foi complicado. O Vitória entrou forte, agressivo e tivemos algumas dificuldades. Sentimos dificuldades e acabámos a 1ª parte com problemas. Após o 1-0 encontrámos alternativas, dominámos e empatámos. Tivemos duas oportunidades flagrantes para vencer, mas a nossa vitória também seria injusta."