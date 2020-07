João Pedro Sousa 'rendido' a Fábio Martins: «É um golo muito bonito»

Depois de três jogos sem vencer (2 empates e 1 derrota), o Famalicão voltou este domingo às vitórias (1-0) na visita ao reduto do Tondela, em jogo a contar para a 30.ª jornada da Liga NOS, um encontro que ficou resolvido graças a um grande golo de Fábio Martins.





No final do encontro, João Pedro Sousa elogiou o trabalho desempenhado por toda a equipa, que esteve em campo cerca de 20 minutos com menos um jogador, devido à expulsão de Toni Martínez, destacando, claro, o "golo muito bonito" do extremo português."São muitos minutos com 10 jogadores, felizmente, o segredo está no treino, porque treinamos com muita frequência este tipo de situações que podem acontecer no jogo e estamos preparados para elas e, quando acontecem, estamos prontos para dar resposta."Foi um golo muito bonito, felizmente já tivemos outros no passado e é uma vitória de toda a gente, uma vitória do clube, da cidade, de toda a gente que nos apoia, portanto, está toda a gente de parabéns e o Fábio [Martins] também pelo golo que fez.""Para nós foi extremamente importante esta vitória por uma razão muito simples: queríamos regressar ao nosso jogo, porque a última jornada deixou-nos muito tristes. Era ponto de honra nós, hoje, aqui em Tondela, fazermos regressar a nossa forma de jogar e foi isso que aconteceu. Isso permitiu-nos subir um lugar na classificação e estamos a quatro jornadas do fim.""Estamos há muitas jornadas, muito tempo, no primeiro terço da tabela e estamos à frente de equipas como, por exemplo, o Rio Ave e o Vitória de Guimarães, que são duas equipas muito boas, muito competitivas, muito competentes e é um orgulho para nós e prova a excelência da época que estes jogadores estão a fazer e estão de parabéns.""Faltam quatro jogos e o nosso objetivo é exatamente o mesmo, é tentar ganhar os quatro jogos que restam. Se o nosso objetivo é ganhar os quatro jogos, obviamente que nos garante, no mínimo, o mesmo lugar. Não temos problema nenhum em admitir isso. Queremos ganhar os quatro jogos, queremos fazer 12 pontos, para terminar a época", finalizou.