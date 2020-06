João Pedro Sousa: «Se estamos em 5.º o nosso objetivo é ganhar e tentar subir na tabela»

Depois do triunfo na última jornada frente ao FC Porto, o Famalicão chega a esta jornada com os índices motivacionais em alta. Na antevisão da partida com o Gil Vicente, João Pedro Sousa, técnico dos famalicenses, abordou a possibilidade de a equipa tentar subir na tabela classificativa e deixou muito elogios ao adversário.





João Pedro Sousa começou por dizer que a vitória frente ao FC Porto já faz parte do passado. "A vitória frente ao FC Porto foi muito importante, mas foi analisada com tranquilidade e equilíbrio. Percebemos onde melhorámos e onde precisamos de melhorar. Não escondemos que foi um triunfo importante, contra um adversário forte, mas, tal como nos outros jogos, jogámos, analisámos e preparámos de imediato o jogo seguinte", afirmou, perspetivando depois o duelo com o Gil Vicente: "Agora vamos ter um jogo contra uma equipa difícil, competente, bem organizada e bem orientada , por um dos melhores treinadores que temos na nossa liga. Estamos à espera de muitas dificuldades, mas estamos preparados para o disputar e para o tentar ganhar".Assumindo que Gustavo Assunção já está a treinar sem limitações e que espera poder contar com o médio terça-feira, o treinador falou ainda das ambições da equipa em termos de tabela classificativa: "O Famalicão está preparado para disputar todos os jogos para ganhar. Se estamos em 5º, o nosso objetivo é ganhar e tentar subir na tabela classificativa. No entanto, não olhamos para a classificação, a nossa preocupação é manter a nossa forma de jogar e a nossa filosofia".O técnico concluiu analisando o facto de as equipas da frente do campeonato (com exceção do próprio Famalicão) não terem vencido no reatamento da Liga NOS. "Não me surpreendeu porque sei a capacidade dos treinadores e dos clubes portugueses. Sabia que o trabalho ia ser feito da melhor maneira. Esta retoma, com estes índices físicos, táticos e emocionais muito bem consolidados, é o exemplo de como se trabalha bem", rematou.