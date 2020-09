João Pedro Sousa: «Sei que, mais cedo ou mais tarde, vamos perder o Toni Martínez»

A temporada 2019/20 pode ter terminado há poucas semanas, mas a edição 2020/21 da Liga NOS está já aí à porta, sendo o Famalicão-Benfica o primeiro jogo da prova. Na antevisão do encontro, João Pedro Sousa, técnico dos famalicenses, deixou elogios ao adversário e assumiu que, apesar de os seus jogadores estarem preparados, ainda precisa de tempo para que a equipa chegue ao seu melhor nível.





"Estamos fortes, mas há a convicção de que temos muito trabalho pela frente e de que temos muito para crescer. Precisamos de algum tempo, mas vamos tentar crescer somando vitórias. Queremos jogar bem e disputar jogos, essa é a nossa prioridade", começou por dizer, revelando depois que, muito por causa da situação da pandemia, alguns reforços ainda não estão com os índices físicos necessários para serem opção frente ao Benfica.A possível transferência de Toni Martínez para o FC Porto tem sido uma das grandes novelas deste mercado de transferências e João Pedro Sousa não fugiu ao tema. O técnico, de resto, vincou que está preparado para perder o avançado espanhol: "O Toni é um excelente profissional e uma excelente pessoa, foi sempre o Toni Martínez que nós conhecemos. Se optar pelo Toni no jogo com o Benfica, ele está pronto. É um jogador muito importante para nós, seja em contexto competitivo ou fora dele. É uma voz importante no nosso balneário e está pronto para dar o máximo pelo Famalicão. Tenho a certeza que ele está focado no nosso presente, mas também sei que, mais cedo ou mais tarde, vamos perder o Toni pela capacidade e qualidade que ele tem. Espero que não seja tão cedo, o Toni tem capacidade para jogar em qualquer clube em Portugal. Se não for para um clube português este ano, na próxima época vai representar outro clube. No entanto, temos orgulho em ter o Toni connosco. Conto com ele para jogar".Assumindo que o Benfica não vai entrar em campo pressionado pela derrota na Grécia, João Pedro Sousa deixou elogios às águias. "Para nós, o início de campeonato vai ser difícil. Fosse o Benfica ou outro adversário qualquer, sentimos que precisamos de tempo para estar ao nosso melhor nível. Sentimos que estamos preparados e prontos para discutir a vitória, essa ambição ninguém nos tira, mas reconhecemos qualidade e competência ao adversário", sublinhou.O treinador concluiu dizendo que não haverá paralelismos entre esta temporada e a anterior, mas expressou o desejo de voltar a escrever "uma história bonita" para o clube.